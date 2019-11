Pago va a cena con il figlio di Serena Enardu. Dopo l’addio piuttosto traumatico con l’ex tronista di Uomini e Donne a Temptation Island Vip, il 48enne continua a vedere il 14enne, come svelato dalle IG Stories sul social. Non poteva essere altrimenti, del resto. Pago è entrato nella vita di Tommaso quando il bambino aveva solo 7 anni, i due sono molto legati. L’artista rimane un punto di riferimento importante per il ragazzino.

La storia con Serena Enardu è finita, Pago, però, va a cena con il figlio della mora 43enne. E’ stata lei a chiudere il rapporto, durato sei anni e mezzo. Si è pericolosamente avvicinata al single Alessandro Graziani durante il reality, mentre era in Sardegna, e nell’ultimo falò ha deciso di dire basta e lasciare Pacifico Settembre.

Serena Enardu ora frequenta il giovane pallavolista, ma lontano dalle telecamere, come ammesso dall’ex tentatore a Uomini e Donne Magazine. I due ci vanno con i piedi di piombo e solo il tempo potrà chiarire l’intensità del loro rapporto. Al momento non rendono pubblica la storia.

Pago, intanto, continua a vedere Tommaso, con cui il feeling è forte. Il cantante è abituato a fare il papà: da Miriana Trevisan, con cui è stato sposato dal 2003 al 2013, ha avuto un pargoletto, il suo adorato Nicola, 10 anni, con cui ha un legame speciale e splendido.

13/11/2019