Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre, si sono scambiati un fugace bacio sulla bocca. E’ stata lei a volerglielo dare, lui è apparso molto più restio. La 44enne ha dovuto abbandonare venerdì sera la Casa del Grande Fratello Vip: il pubblico ha scelto col 51% delle preferenze di non farla rimanere a Cinecittà. Pago è stato probabilmente sollevato: non era convinto che averla accanto in quest’avventura sarebbe stata la cosa giusta. E forse se ci dovesse essere ancora una possibilità di reunion sentimentale, è meglio così per entrambi.

“Non è importante se rimango, l’importante è che tu ti ricordi quello che ti ho detto”, gli ha sussurrato lei prima di uscire dalla porta rossa. “Hai fatto una cosa molto coraggiosa, molto molto coraggiosa”, ha aggiunto lui, facendo riferimento alla scelta di Serena di presentarsi davanti alle telecamere per ammettere di aver fatto un errore a lasciare l’ex compagno, con cui è stata per oltre sei anni, durante l’ultima edizione di ‘Temptation Island Vip’. “L’ho fatto per noi”, ha aggiunto l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’.

Adesso Pago dovrà fare chiarezza nella sua mente e nei suoi sentimenti. Lei gli ha esplicitamente detto che vorrebbe dare una seconda chance al loro rapporto, si è mostrata dispiaciuta per quanto accaduto la scorsa estate nel villaggio di Temptation. Lui ha mostrato di tenere ancora molto a lei, ma sembra indeciso, o quantomeno vuole prendere tempo. Per sapere come andrà a finire tra loro fine bisognerà aspettare ancora qualche mese. Di certo nel Casa del GF Vip ci sono diverse donne single che potrebbero rappresentare un ostacolo verso il lieto fine.

Scritto da: la Redazione il 11/1/2020.