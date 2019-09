Paola Caruso ha aspettato che ricominciasse ‘Pomeriggio Cinque’ per annunciare ufficialmente di essersi fidanzata. La showgirl durante la prima puntata della nuova stagione del programma di Barbara D’Urso ha rivelato di fare coppia fissa con Moreno Merlo, ex tentatore di ‘Temptation Island’, da un paio di mesi. “Sì Barbara. Mi sono proprio fidanzata”, ha spiegato parlando con la conduttrice.

Paola, 34 anni, ha poi spiegato come ha conosciuto Moreno lo scorso luglio. “Io dovevo andare alla prima de ‘Il Re Leone’ (film uscito al cinema quest’estate, ndr) e dovevo essere accompagnata da un mio amico, ma lui mi ha dato buca all’ultimo minuto. Mica potevo andare da sola. Ho detto al mio amico che doveva trovarmi un accompagnatore figo e lui mi ha mandato Moreno sotto casa. Mi ha colpito subito”.

Quando la D’Urso le ha poi chiesto quando c’è stato il primo bacio, lei ha risposto: “Al terzo appuntamento”. A questo punto parlando di quell’occasione, Moreno ha aggiunto: “Mi ha fatto conoscere Michelino (il figlio di Paola, ndr), siamo andati insieme al parco e poi a cena fuori. Poi quando l’ho riaccompagnata a casa sono salito per aiutarla a portare il bambino. Voglio che sia trattata come una principessa. Ci siamo guardati negli occhi e lì ci siamo baciati”.

La Caruso, che è diventata mamma per la prima volta lo scorso 2 marzo, è poi tornata a parlare anche del padre di suo figlio, spiegando che Francesco Caserta non ha ancora conosciuto il piccolo e non ha mostrato alcun interesse verso il bebè.

