Paolo Bonolis, la festa per i 60 anni con Sonia Bruganelli e gli amici: foto

Paolo Bonolis vive una giornata entusiasmante insieme alla moglie, Sonia Bruganelli, e agli amici. La festa per i suoi 60 anni raccoglie intorno al tavolo di un locale romano tutti gli affetti più preziosi del conduttore. Brindisi, risate e una torta per celebrare una data importantissima.

E’ un lunedì 14 giugno che non passa inosservato. Già al mattino Paolo riceve una sorpresa inaspettata. Bruno Bortot, torinese d’adozione, imprenditore assai conosciuto a Formentera, accoglie il presentatore, che chiama ‘fratello’, al bar insieme ad altri intimi.

VIDEO

Per Bonolis c’è una corona da festeggiato e una torta con le candeline da spegnere. Bruno e gli altri gli cantano in coro “Tanti auguri a te”. “Questa mattina mio fratello ha compiuto sessant’anni. Volevo postare una foto nostra insieme (cosa che non faccio mai visto il personaggio), ma mi piace far vedere come questa persona è amata da veramente tutto il mondo. Ci conosciamo e viviamo insieme da tantissimi anni e per me è… e rimane PAOLO e basta, amico fraterno con cui ho diviso anni di viaggi, di momenti belli e brutti, a amare e essere amato dalla sua famiglia. Insomma una vita insieme. Auguri amico e fratello mio. Ti voglio bene”, scrive Bortot per accompagnare il video che condivide sul social.

Non è finita. Il party, quello con Sonia e le persone a cui è più legato, è la sera. Alla festa sono presenti Alessandro Boero, Claudia Ruggeri, 37 anni, legata da tempo a Marco, fratello della Bruganelli, volto noto di Avanti un Altro, Raffaella Cipolloni, Dudù, lo stesso Bordot e molti altri.

A fine serata, dopo aver gustato le varie portate e bevuto dell’ottimo vino, Paolo Bonolis spegne ancora le candeline. La torta ricoperta di panna con le fragole sopra fa venire l’acquolina in bocca.

Il neo sessantenne sorride felice: si sente ancora un ragazzino, pronto a proseguire con successo la sua carriera in tv, sempre circondato dalle persone a cui vuole più bene e dalla sua bella famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.