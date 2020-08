Pierluigi Diaco ha rivelato in diretta televisiva di aver sofferto di una malattia che affligge molte più persone di quanto non si creda. Si tratta della depressione. Durante l’ultima puntata della trasmissione ‘Io e Te’, che conduce su Raiuno, il 43enne ha spiegato: “Ho sofferto di un male interiore, la depressione... Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell'anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati”.

Poi Diaco, che dal 2017 è sposato con Alessio Orsingher (anche lui giornalista), ha aggiunto: “Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito”.

Recentemente il volto Rai ha scoperto che per lui non sembra esserci spazio nel palinsesto dell’ammiraglia della tv di Stato durante la prossima stagione. ‘Io e Te’ infatti non è stato rinnovato. Finirà insieme all’estate. Così via social (prima di cancellarsi in polemica con le piattaforme di condivisione online) ha fatto sapere di stare lavorando ad un’alternativa.

“Così come Salvo Sottile, anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai Uno sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi sto muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021”, ha scritto in un tweet.

