Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, a Live - Non è la D’Urso è ospite di Barbara D’Urso con la moglie Anna e la compagna Patricia. Ci sono anche le sue tre figlie, la primogenita Ilaria e la terzognenita Clara, entrambe nate dal suo matrimonio, e Valentina, avuta da una fan. Il cantante parla della sua esperienza: ama due donne, la sua è una famiglia particolare ma molto felice. Il 64enne in tv ammette: “Ho due donne perché sono ricco, posso farlo”.

Pupo racconta ancora una volta il suo amore per due donne. Nel farlo si scaglia contro gli ‘sferati’. Karina Cascella lo accusa per il suo ménage famigliare che porta avanti da ben 30 anni, con la complicità di Anna e Patricia, contente di amarlo entrambe ricambiate.

“Io e Patricia siamo partiti clandestinamente, a mia moglie l'ho detto dopo anni. Ho capito che poteva esserci una possibilità: che queste tre persone, anziché distruggere, potevano ambire a qualcosa di diverso. Non potevo fare a meno né di Patricia né di mia moglie. Dopo 30 anni il risultato è di una famiglia normale. Se lo facessero le mie figlie? Se si trovassero nella mia situazione e fossero felici e il risultato fosse lo stesso, lo accetterei assolutamente. Se i parametri sono quelli della serenità, della normalità e della gioia, ti assicuro che siamo la famiglia perfetta. Abbiamo seminato solo normalità, amore e successo”, ribatte Pupo.

Quando nella discussione interviene Paolo Brosio, di cui l’artista è molto amico, Pupo si altera e spiega: “Senza soldi e senza ricchezza, questa vita non si può fare. Lo dico senza senso di colpa. Sono una persona ricca, felice e convinto di essere meritatamente ricco perché lavoro molto”.

“A 25 anni ero miliardario, a 35 ero indigente. Avevo perso casa e tutto, avevo avuto 3 milioni di debiti, per perdite al gioco, affari sbagliati, eccetera. Ho ricostruito tutto quanto e sono tornato meglio di prima. Non avete nessun titolo di insegnarmi a vivere, perché io sto meglio di voi in tutti i sensi. Voi siete prevenuti”, sottolinea ancora.

Il cantante, è consapevole che la sua particolare situazione funziona grazie pure al benessere economico di cui gode. Nel ribattere agli ‘sferati’ Pupo si lascia anche inavvertitamente sfuggire, elencando gli impegni che lo vedono protagonista, quando parla del suo lavoro, che farà parte del cast del GF Vip che partirà a gennaio 2020.

“Sono ricco e felice e me lo sono tutto meritato perché lavoro tutto il tempo. Io lavoro molto. Ieri sera ho lavorato, ho fatto un concerto a Mosca, oggi sono qui, dove vengo a parlare della mia vita privata e mi pagano. Poi farò il Grande Fratello…”, dice.

21/10/2019