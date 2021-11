Ecco quanto guadagnerebbe Manuel Bortuzzo per stare al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti di punta del Grande Fratello Vip, il nuotatore 22enne è stato fortemente voluto da Alfonso Signorini al reality, è proprio per questa ragione che il suo cachet per rimanere nella Casa sarebbe abbastanza elevato. Tv Zap rivela quanto guadagnerebbe lo sportivo finito in sedia a rotelle dopo essere stato vittima di una sparatoria nel febbraio 2019 a Roma per stare nella Casa di Cinecittà.

Manuel è al GF Vip da due mesi, non è mai andato in nomination, sempre rimasto immune grazie ai compagni d’avventura. Il ragazzo, stando alle indiscrezioni trapelate, avrebbe già messo da parte un discreto gruzzoletto: parrebbe essere stato ingaggiato per 5000 euro la settimana, 715 euro al giorno, più 2500 euro a puntata. Stando a queste cifre fino ad ora avrebbe quindi guadagnato 40mila euro.

Se, come parrebbe, Bortuzzo arriverà fino alla finale (è addirittura il favorito per la vittoria del GF Vip 6), considerando pure che il reality show si allungherà fino a marzo 2022, potrebbe guadagnare ancora tra i 75mila e i 125mila euro, un totale che farebbe gola a chiunque.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2021.