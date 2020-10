Raimondo Todaro torna a 'Ballando' dopo l'operazione e piange: ecco perché

Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle dopo l’operazione subita e danza uno splendido valzer con Elisa Isoardi. Il ballo è travolgente. Quando l’esibizione è finita, davanti alla giuria, si commuove fortemente e piange. Il ballerino si commuove perché tutto è filato liscio, il pubblico in sala è in piedi e lo applaude. Anche la conduttrice tv, sua compagna in pista, è quasi in lacrime.

Recupero a tempo di record per Todaro e un valzer che lascia tutti senza fiato sulle note de “La Cura” di Franco Battiato. Raimondo cede a un pianto liberatorio che emoziona sia il pubblico a casa che tutti quelli davanti a lui. Non riesce a frenarsi: l’intervento d’urgenza per un’appendicite lo ha spaventato. Ora, però, è in netta ripresa.

Il giorno dopo lo show, a Domenica In, in collegamento con Mara Venier, sempre accanto alla Isoardi, Raimondo Todaro spiega il motivo delle sue lacrime: “Ho iniziato con molta cautela. Essendo ballerino, il mio corpo lo sento, quindi non ho mai forzato, ho sempre fatto quello che mi sentivo La cosa fastidiosa alla quale non sono abituato è questa stanchezza che sento perennemente, non mi sento in grado di aiutare Elisa”.

Poi aggiunge: “Ieri le lacrime sono state un po’ di liberazione perché avevo paura di non farcela e un po’ perché comunque ho paura tutt’ora di non essere in grado di poterla aiutare per quanto lei merita. Ieri, sicuramente, con un altro ballerino avrebbe ballato meglio che non con me”.

La Isoardi, invece, è felice e fiera di lui: “Sono felicissima. Ieri è stato un miracolo vero quello di Raimondo, dell’essere in pista, dell’essere lì con me e di aver ballato tutti insieme. Da lunedì ci si allena bene, si cambia e soprattutto e si raggiunge anche il livello degli altri, perché giustamente ci siamo fermati un pochino. Però stamattina l’ho visto bene, un po’ pallidino…mi raccomando, Raimondo, mangia!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.