Samanta Togni e Christian Panucci si sono lasciati. E' la ballerina 38enne a confermare le voci sulla rottura circolate nei giorni scorsi: "E' tutto vero - dichiara al settimanale DiPiù - Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni".

Samanta e l'ex calciatore 46enne di Roma e Milan hanno deciso di porre la parola fine alla loro relazione. La Togni non fornisce al momento ulteriori dettagli sulla fine della storia d'amore. Sul social però scrive: "Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti". Parole prese in prestito da Winston Churchill ma che sembrano descrivere il delicato momento che sta vivendo.

Samanta Togni e Christian Panucci erano fidanzati dal 2017. La coppia si era conosciuta sotto i rilfettori di "Ballando con Le Stelle". Dopo aver mantenuto per un po' un basso profilo, erano usciti allo scoperto sui social. Le ultime foto di coppia Samanta le ha pubblicate lo scorso maggio. Nelle didascalie lasciava intendere di aver voglia di trascorrere un'intensa estate d'amore con il fidanzato. Ma così non è stato. La ballerina e l'ex calciatore si sono lasciati.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/7/2019.