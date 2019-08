Sara Affi Fella: 'Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip, sarebbe una rivincita personale'

Sara Affi Fella vorrebbe partecipare alla prossimo Grande Fratello Vip, quello che vedrà Alfonso Signorini passare dal ruolo di super opinionista in studio a conduttore, l’edizione numero quattro del reality show. La 23enne nata a Sesto Campano, in provincia di Isernia, lo confessa candidamente a Nuovo Tv.

Dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne e tutto il polverone conseguente, Sara Affi Fella, ora felicemente fidanzata con il calciatore del Trapani Francesco Fedato, desidera tornare in tv: al Grande Fratello Vip avrebbe la possibilità di riscattarsi e farsi conoscere veramente, così sottolinea. Sarebbe una rivincita personale.

Il Grande Fratello Vip è il suo obiettivo. Sara Affi Fella spiega: “Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa”. Chissà se Signorini e gli autori le daranno questa chance…

Intanto la ragazza svela pure che desidererebbe chiedere scusa a Maria De Filippi: “Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa”. Il popolo del web e i telespettatori, purtroppo per lei, non hanno ancora dimenticato quel che ha fatto. Sara riceve tuttora molti insulti sui social: “Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di avere successo. Invece io non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini e Donne ho fatto soltanto una stupidaggine, e ne ho pagato le conseguenze”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/8/2019.