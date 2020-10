Selvaggia Lucarelli manda il fidanzato a comprarle il fondotinta, il risultato è disastroso: foto

Selvaggia Lucarelli manda il fidanzato a comprarle il fondotinta, il risultato è assolutamente disastroso. La giornalista, giudice di Ballando con le stelle, lo mostra a tutti i follower sul social. Lorenzo Biagiarelli prova a giustificarsi, ma sbaglia completamente la tonalità…

“Oggi credo di aver fatto una delle litigate più epiche, devastanti, deflagranti con Lorenzo Biagiarelli per ragioni di sostanza che vado a raccontare”, esordisce la Lucarelli su Facebook nel suo lungo post in cui racconta la vicenda.

“Per via del Covid, a Domenica In non è previsto trucco e parrucco, quindi o ti organizzi con truccatori e parrucchieri personali o fai da te. Avendo scelto la seconda opzione per ragioni di comodità e perché ormai un ombretto senza sembrare una cartomante bulgara lo so più o meno mettere, dico: ‘Tranquilli, arrivo già truccata alle 14,45’. Dunque alle 13,45 circa, afferro il beauty con l’ottimismo dell’alpinista che vede la cima e dico a Lorenzo che è con me in hotel: amore, mi preparo. E lì, accade l’imprevisto, il temporale durante la scalata, l’onda anomala in mare aperto, il fulmine sull’ala durante l’atterraggio. Scopro che ho dimenticato il fondotinta”, spiega.

“Lorenzo sente che impreco in bagno ma forte del suo ottimismo è già pronto a risolvere tutto: ‘Amore, tranquilla, tu vestiti, io vado in una profumeria in taxi e ti prendo un fondotinta’. Le donne sanno anche questo: la scelta di un fondotinta è almeno due punti sopra, per difficoltà, alla scelta della scuola superiore per i figli e quella del se fare o no il testamento biologico. (…) Dunque, l’ho timidamente scoraggiato. ‘Guarda che non è facile scegliere un fondotinta’. ‘E che sarà mai, ti mando una foto’. ‘Si sbaglia provandolo su una mano, figuriamoci con una foto’. ‘Non ti preoccupare, vado’. Ed è così che senza fiutare il pericolo, Lorenzo è uscito sorridendo, convinto di essere la soluzione ai miei problemi di telegenia domenicale”, aggiunge.

E prosegue: “Dopo 10 minuti mi manda la la foto di un fondotinta ‘effetto naturale’. Già mi parte, timidamente, mezzo embolo. ‘Amore, ho 46 anni, l’effetto deve essere innaturale, artificiale, di pura finzione. Prendine uno coprente. Se lo provi sulla mano e non va via neppure con la carta abrasiva per carrozzeria, è quello giusto’. Allora ci riprova. Mi manda un’altra foto. ‘Fondotinta effetto lifting’. ‘Mi stai dando della vecchia?’. ‘Mi hai detto coprente, finto…'. ‘Ecco, bravo, deve coprire, non promettere di ringiovanire. I fondotinta BUONI non ringiovaniscono, i fondotinta buoni OCCULTANO. Occhiaie, brufoli, macchie, tutto, anche conti correnti in paradisi fiscali, se sono di una buona marca’”.

“Ci riprova. ‘Fondotinta coprente 24 ‘”. Approvo la scelta. Allora mi chiede: ‘Che colore?’”. Biagiarelli dopo essersi ancora consultato con la fidanzata, acquista il fondotinta. Ma il colore è sbagliato. “10 minuti dopo è davanti alla porta e mi porge il prezioso tubetto. Trasparente. Lo guardo e dico: ‘Grazie amore, ma adesso non ho voglia di spalmabili al cioccolato fondente, dammi il fondotinta che sono in ritardo’. Silenzio. ‘Amore ma questo è il fondotinta’. Silenzio. ‘Ma cosa? La spalmabile?”. “Non è una spalmabile, è il fondotinta che abbiamo scelto insieme su whatsapp’. Ed è in quel momento che comprendo tutto. Comprendo la follia suicida di delegare a un uomo, per giunta su whatsapp, una scelta così definitiva, topica, necessaria”, sottolinea Selvaggia.

“Apro la spalmabile senza proferire parola. Lui rimane sulla porta del bagno. Un brivido gli scorre lungo la schiena. Metto un goccio di spalmabile sul dorso della mano. E’ almeno sedici toni più scura della mia pelle”, rivela. La Lucarelli così esplode: “E quindi gli esprimo delicatamente il mio disappunto: ‘Cosa caz*o hai comprato? Ma pensi di essere il fidanzato di Naomi Campbell?'”. La lite è furiosa, Selvaggia Lucarelli chiama Domenica In per metterci una pezza: dovrà mettere il fondotinta lì, avrà quello della Venier.

“Lorenzo nel frattempo si è mimetizzato tra il comó e l’areatore - conclude - Esco senza salutarlo. Dopo 45 minuti sono in tv. Entro in studio, Mara mi saluta. Il suo fondotinta ha appena scongiurato la fine di un amore durato 5 anni, ma lei non lo sa. Lorenzo invece ora sa che se una donna dimentica un fondotinta a casa, l’uomo non deve fare nulla. Solo trasformarsi nella base trucco: diventare trasparente.L’alternativa è andare incontro alla morte”.

Scritto da: La Redazione il 12/10/2020.