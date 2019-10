Sergio Arcuri è diventato padre. La compagna Valentina Donazzolo ha partorito. Ad annunciarlo non sono stati i due neo genitori, ma la sorella di Sergio, ovvero Manuela Arcuri. Il parto è avvenuto sabato 11 ottobre all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, nella zona Nord di Roma. La piccola e Valentina stanno molto bene.

Pubblicando una foto della neo mamma con in braccio la neonata, Sergio ha scritto sul suo profilo Instagram: “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore della mia via... oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più... Ti amo Vale!”. La bambina si chiama Nicole, come era già stato largamente anticipato. “Si chiamerà Nicole. Ci è piaciuto da subito. Più passa il tempo e più siamo convinti. Suona bene con il mio cognome”, aveva spiegato Sergio in un’intervista tv di qualche settimana fa.

La famosissima sorella maggiore dell’interprete 44enne, ovvero Manuela Arcuri, è al settimo cielo. Era stata proprio lei più volte a chiedere esplicitamente a Sergio e a Valentina di farla diventare zia. Così nel pomeriggio di sabato è stata lei a dare l’annuncia via social. Condividendo una foto della piccola nella stanza d’ospedale dove si trova con la mamma, l’attrice 42enne ha scritto: “Benvenuta amore di zia!!”.

