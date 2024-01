Shannen Doherty, malata di cancro al quarto stadio, e le richieste per il suo funerale: ''Ecco chi non deve venire''

L’attrice 52enne nel 2019 ha avuto una recidiva del tumore al seno

Ora sta pensando alle sue esequie, ha due richieste

Shannen Doherty, malata di cancro al quarto stadio, ha parlato del suo funerale nel podcast ‘Let’s be clear’.

L’attrice, famosa per le interpretazioni in ‘Beverly Hills 90210’ e ‘Streghe’, ha spiegato di non volere assolutamente due cose: uno che alle sue esequie partecipino persone che in realtà non le vogliono davvero bene, due che l’evento sia un momento triste.

Shannen Doherty, 52 anni, ha parlato di cosa vorrebbe e cosa non vorrebbe al suo funerale

Parlando con l’esecutore del suo testamento Chris Cortazzo, la 52enne ha spiegato: “Non sono brava ai funerali, non so se nessuno lo è, ma io sono quella che piange sempre. Non ce la faccio”.

Quindi vorrebbe che l’addio che le verrà dato sembri più una piccola festa casalinga.

Poi ha sottolineato di non volere che arrivi qualcuno solo per lavarsi la coscienza: “Credo che ci sono molte persone che verrebbero e che io non voglio lì. Non li voglio perché la ragione per cui verrebbero non è certamente la migliore. Non gli piaccio davvero. Hanno le loro ragioni, ma non gli piaccio abbastanza da venire al mio funerale. Lo faranno perché è politicamente corretto e non vogliono apparire male”.

“Quindi voglio togliergli la pressione di dosso, voglio che il mio funerale sia una festa d’amore. Non voglio che le persone piangano e neanche chi ci sia chi pensa: ‘Grazie al cielo quella str… è morta’”, ha aggiunto.

Sulla lista di persone che vorrebbe alle esequie ha aggiunto: “La lista più corta è la migliore. Non posso dirti la lista di chi non vorrei perché sarebbe davvero troppo lunga. Aborro la falsità. Non sopporto le persone che di punto in bianco fingono di aver trovato Gesù e vogliono pentirsi e non volevano dirti le brutte cose che ti hanno detto, blah blah. Non le reggo”.

“Della serie: ‘So che sei ancora la stessa identica persona. Non farlo. Stai lontano da me. Va bene così. Non ho bisogno di dire nulla di cattivo su di te, né tu su di me, ma possiamo semplicemente ignorarci’”, ha sottolineato.

Shannon non sa ancora quale è il luogo in cui vorrebbe fosse il suo riposo eterno, ma è certa di voler essere cremata.

A Shannen è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, era poi andato in remissione nel 2017. Tuttavia, la malattia è tornata come cancro al quarto stadio nel 2019.