Cristian Totti, primogenito di Francesco e Ilary Blasi, festeggia i 19 anni della fidanzata Melissa con un passionale bacio: foto

Stanno insieme da oltre un anno: è un amore giovane, ma evidentemente molto intenso. Cristian Totti, primogenito di Francesco e Ilary Blasi, festeggia i 19 anni della fidanzata Melissa con un passionale bacio. Il 18enne, calciatore che ora gioca a Madrid, celebra il giorno speciale della giovane attrice già alla mezzanotte. “Auguri amore mio, ti amo”, scrive alla ragazza sul social.

Anche papà Francesco Totti non dimentica la ricorrenza in famiglia. A Melissa, sempre via Instagram, sottolinea: “Auguri tesoro”. Cristian è pazzo di lei. Dopo aver trascorso il weekend in Turchia con la madre, il compagno della conduttrice 43enne Bastian Muller, e le sorelle Chanel , che il 13 marzo compirà 17 anni, e Isabel, 8, appena atterrato nella Capitale corre da lei.

La Monti festeggia il compleanno con una festa tra amici e parenti. Tra gli invitati pure Cristian Babalus, fidanzato di Chanel. Tanto karaoke per tutti e danze scatenate. Cristian poi si lascia andare e bacia appassionatamente la sua piccola donna che gli fa battere il cuore. Sono tantissimi quelli che fanno il tifo per loro e riempiono Totti Jr. di ‘like’ per lo scatto condiviso.

Melissa raccoglie consensi sul social. Vive a Roma. E’ titolare di un e-commerce lanciato insieme alla sorella. Ha recitato nelle fiction "Il Tredicesimo Apostolo", "Mi chiamo Maya" e nelle due stagioni di "Solo per amore". Ha ottenuto anche un ruolo nel film "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. E’ stata pure protagonista di diversi spot per brand famosi, come Armani e Kids. Cristian è orgogliosissimo di lei.