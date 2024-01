Mew e Matthew fuori da 'Amici', Maria de Filippi è laconica sulla questione e un 'like' sospetto fa pensare: le ipotesi dell’addio

La 24enne era tra i favoriti del talent show, più inquieto e controverso il ragazzo a cui si è legata in casetta

Le voci sul perché abbiamo abbandonato non si placano: sui social sono diventati l’argomento dei giorno dei giovanissimi. Mew e Matthew fuori da Amici fanno discutere. Maria De Filippi parla della questione riguardante i due, ma è laconica e non svela nulla. A inizio puntata domenica 14 gennaio si limita a far notare la loro assenza e sottolinea: “Avrete notato che non c’è più il banco di Mew e Matthew perché hanno deciso di ritirarsi per motivi personali”. Niente di più. Sul social appare un ‘like’ sospetto e le ipotesi sull’addio si fanno sempre più numerose.

I fan del programma avrebbero desiderato che la produzione di Amici facesse chiarezza. La 24enne, all’anagrafe Valentina Turchetto, accolta nella squadra di Lorella Cuccarini, era tra le favorite per la vittoria finale. Più controverso il percorso di Matthew, Matteo Rota, coetaneo della ragazza conosciuta al talent e a cui si è legato in casetta, facendo così coppia. Lui aveva iniziato con Rudy Zerbi, poi, non sentendosi completamente apprezzato, aveva chiesto di cambiare e passare nel team di Anna Pettinelli.

Quando Mew e Matthew, a sorpresa, hanno deciso di ‘mollare’, immediatamente si è sparsa la voce di una possibile gravidanza della ragazza, innamorata persa del ragazzo nato a Monza. Il gossip è stato prontamente smentito proprio con alcuni ‘like’ su X (ex Twitter). Era stata Valentina a far capire che non era così, mettendo il ‘mi piace’ ai commenti degli ammiratori che negavano categoricamente la dolce attesa.

C’è chi dice che Mew e Matthew se ne siano andati per vivere serenamente la loro storia lontano dalle telecamere, ma questo poteva accadere lo stesso, aspettando qualche mese. La cantante, sempre attraverso i ‘like’ ha fatto anche intendere di non aver lasciato per seguire Matthew, anzi, parrebbe essere avvenuto l’esatto contrario. I più esperti sottolineano, tra l’altro, che se davvero fosse andata così la produzione del talent show lo avrebbe mostrato. “Ci avrebbero fatto il 130% di share”, fanno notare i fandom.

L’estrema riservatezza di Maria mette tutti in allarme, si crede che Mew abbia deciso di andarsene per motivi gravi e personali. Un’altra ipotesi parla di attacchi d’ansia dell’artista di Vivo. I rumor sono molteplici e tutti attendono di conoscere la verità. Sperano che i diretti interessati alla fine rompano il loro silenzio e dicano com’è andata.