L’attore 45enne, tornato in tv con Doc, ha fatto ‘boom’ con gli ascolti: oltre 5 milioni di telespettatori

Ha pubblicato un libro per bambini: l'idea è arrivata raccontando le favole a Nina

Luca Argentero è soddisfatto. Tornato in tv con la terza stagione di Doc, ha fatto ‘boom’ con gli ascolti catturando davanti al piccolo schermo oltre 5 milioni di telespettatori. Nei panni del dottor Fanti ci sta benissimo. A Tv Sorrisi e Canzoni il 45enne però rivela la cosa più curiosa che gli dicono le persone per strada: “Non so perché ma in tv sembro più basso”.

''Non so perché ma in tv sembro più basso'': Luca Argentero rivela la cosa più curiosa che gli dicono le persone per strada

“Dopo così tante puntate è l’unico personaggio che ho sotto la pelle, mi sento davvero a mio agio nel suo camice”, dice l’attore. Poi svela cosa gli dicono quando lo incontrano per le vie della città: “‘Ma sei alto!’. Non so perché ma in tv sembro più basso, in realtà sono 1,84!”.

Luca è davvero felice. Dopo aver pubblicato un romanzo, “Disdici tutti i miei impegni”, ha scritto un libro per bambini, “Stella Stellina”, edito da Mondadori. La sorella Francesca ha curato le illustrazioni del volume. L’idea è nata raccontando storie la sera alla primogenita Nina.

Quando gli si domanda quale periodo della sua esistenza non si stancherebbe mai di rivivere, Argentero confida: “Questo, con i bimbi piccoli. Io e Cristina siamo distrutti, passiamo notti insonni, ma capisco gli amici che dicono: ‘Godeteveli ora, che crescono in fretta!’. Nina e Noè sono fantastici, passiamo le giornate con queste creature incredibili... non mi viene in mente null’altro di più bello. In questo periodo sono terribilmente monotematico, lo so. Ma la mia vita è fatta di questo: se non lavoro sto con i miei figli. E mi piace moltissimo”. E padre di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, e Noè Roberto, venuto al mondo il 16 febbraio 2023.

L’attore 45enne, tornato in tv con Doc, ha fatto ‘boom’ con gli ascolti: oltre 5 milioni di telespettatori. Ha pubblicato un libro per bambini: l'idea è arrivata raccontando le favole alla figlia primogenita Nina

Angentero svela cosa ha imparato nei panni di un medico: “Sono sempre stato bravo a fare le iniezioni, anche prima di ‘Doc’. Me le faccio pure da solo. Ma tutto quello che ho imparato con ‘Doc’ è nozionistico. Per esempio, oggi so cosa è la bilirubina, ma se leggo gli esami del sangue non posso interpretarli”. Poi rivela cosa c’è nel suo armadietto di medicinali: “Io e Cristina prendiamo pochissimi medicinali. Quindi ci sono un antifebbrile e la pasticca per la gola quando hai l’influenza. Per i bambini invece ci sono l’aerosol e il cortisone, perché provano le cose per la prima volta e non puoi sapere se sono allergici a quelle sostanze”.

L’ex gieffino parla pure di aver detto addio da tempo alle 'bionde’, sua moglie esclusa. La Marino è la donna della vita. “Ho smesso di fumare: era l’unico neo rimasto, ora mi sento ineccepibile. Due anni fa. Il set mi portava a fumare più di quanto non facessi normalmente. Cristina era incinta di Noè e mi sono detto: ‘Non posso vivere un’altra stagione di Doc con un bimbo piccolo e fumare!’”.