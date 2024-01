Maurizio Mattioli ha sposato la compagna Simonetta Benincasa, Enzo Salvi testimone: le foto delle nozze

Domenica 14 gennaio il sì: 73 anni lui, 70 lei, si sono promessi amore eterno

Dopo essere rimasto vedovo nel 2014, l’attore de I Cesaroni ha ritrovato la serenità e l’amore

Rimasto vedovo nel 2014, dopo la morte della sua prima moglie Barbara Divita, Maurizio Mattioli ha ritrovato la serenità. Sempre riservato sul suo privato, la compagna l’ha presentata solo un anno fa a Storie Italiane. Ora, 73 anni lui, 70 lei, sono arrivate le nozze. L’attore de I Cesaroni ha sposato Simonetta Benincasa: il matrimonio è stato celebrato domenica 14 gennaio. Alcune foto dei fiori d’arancio sono stati condivisi dai due e gli ospiti sul social.

Maurizio e Simonetta hanno detto di sì a Gorga, piccolo comune della provincia di Roma, lo stesso che ha dato i natali all’artista. Alla cerimonia presenti alcuni famosi come Enzo Salvi, testimone di nozze di Mattioli, Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari. Il comico per l’occasione ha indossato un completo blu e sotto una maglia in tono. La Benincasa ha scelto invece una mise più elegante: ha scelto un abito color blu elettrico arricchito da ricami con paillettes.

Mattioli e la sua seconda moglie stanno insieme dal 2015, lei ha avuto una figlia da un precedente matrimonio. In tv l’attore aveva detto: “Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c’è niente da nascondere. Ma c’è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose intime c’è sempre timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo”. E aveva aggiunto: “Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal Cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee”.

Sulla sua prima consorte, nel 2007 coinvolta in un gravissimo incidente stradale che le aveva provocato una paralisi completa e danni irreversibili, Maurizio aveva raccontato: “Mia moglie avrebbe preferito finirla prima, in quei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che soffrire in quella maniera, inutilmente, senza un minimo di speranza…”. Simonetta l’ha fatto nuovamente sorridere: “Avevo bisogno di avere qualcuno, un riferimento. Per la solitudine, il dolore, volevo non pensare più a tutto quello che era successo, fino alla fine del 2014 ho vissuto un brutto dolore. Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre ero in acque mosse”.