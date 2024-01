Fiordaliso in lacrime al GF, incontro a sorpresa in diretta col figlio Paolo dopo mesi di lontananza: le immagini

La cantate lo riabbraccia: il regista 34enne prima le fa credere di essere in Thailandia per lavoro

Fiordaliso non riesce a credere ai suoi occhi. La cantante crolla in lacrime al GF per l’incontro a sorpresa in diretta tv col figlio Paolo, che non vede da ben 4 mesi. La lontananza dal suo secondogenito si è fatta sentire. E’ anche madre di Sebastiano, che ha avuto giovanissima, quando la 67enne aveva solo 15 anni.

Il regista 34enne, che di cognome fa Tonoli, classe 1989, laureato a Bologna in cinematografia, le fa prima credere di essere impossibilitato a essere presente al reality show. In un messaggio registrato le dice di essere bloccato in Thailandia, a Bangkok, per lavoro. Poi però entra tra le mura di Cinecittà. I due si abbracciano, Marina piange.

L’artista è senza parole, incredula, meravigliata. Sgrana gli occhi, poi corre dal suo Paolo e lo stringe a sé. Lo chiama ‘chicchi’, un soprannome che è l’unica a poter pronunciare. Il ragazzo le vuole un bene infinito e la sprona a essere trasparente nel gioco, ma pure un po’ più stratega.

“Non te lo aspettavi dai? Sono molto fiero di te – le dice - Stai facendo un percorso meraviglioso, anzi pensavo di vederti a casa dopo due settimane e invece mi stai sorprendendo. Mi raccomando non mollare". E aggiunge: "Smetti di fare la zia ed entra nel gioco. Entra più nel gioco”. Poi la rassicura: “No, non ci devo tornare a Bangkok”.

Alfonso Signorini guarda la scena commovente emozionato, poi prova a indagare sul rapporto tra madre e figlio. A Paolo chiede che tipo di mamma sia stata Fiordaliso. “E’ stata una mamma famosa. A scuola è stato difficile con i compagni, mi cantavano ‘Non voglio mica la Luna’ nei corridoi, è stato quasi il mio incubo”, svela lui.E aggiunge: “E' sempre stata abbastanza discreta, ha sempre supportato ogni mia scelta, lavorativa e sentimentale. Mi ha lasciato libero”. Fiordaliso gli chiede di salutarle Giulia. E’ la sua ragazza. Paolo, però, non vuole parlarne in tv, desidera venga rispettata la privacy sul suo privato e tutti lo accontentano.

“Non ti vuole vedere nessuno, anche perché sappiamo che esci e inizi a rompere. Stai spaccando tutto”, sottolinea ancora Paolo a Fiordaliso. Vorrebbe vedere la madre trionfare nello show.