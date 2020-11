Sinisa Mihajlovic sul primo figlio Marko: 'Mi ha deluso, non lo sento da un anno'

Sinisa Mihajlovic parla del figlio Marko, il suo primogenito, nato da una relazione fugace con una donna appena arrivato a Roma, acquistato dai giallorossi, nel 1992. Il ragazzo oggi dovrebbe avere 26 anni. “Mi ha deluso, non lo sento da un anno”, confessa nella lunga intervista concessa a Oggi in cui parla del suo privato, di come ha sconfitto la leucemia e della sua autobiografia, “La partita della vita”, scritta da Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport.

L’ex calciatore, oggi allenatore del Bologna, ha sei figli. Il primo è Marko, gli altri cinque li ha avuti dalla moglie Arianna, sposata nel 1995: Virginia, 22 anni , Viktorija, 23, Miroslav, 20, Dusan, 18, Nikolas, 13.

Quando gli di domanda che padre sia con i suoi ragazzi, lo sportivo 51enne dice: “Con i miei figli sono affettuosissimo. Anche perché io so cosa vuol dire avere dei genitori che non ti abbracciano. Mio padre era un brav’uomo, un pezzo di pane, ma beveva. E quando lo faceva, diventava un altro”.

Poi aggiunge: “Sono il doppio di me, il più grande è quasi due metri, non lo so cosa mangiano. E studiano tutti, sono bravi, sanno che con me sull’università non si discute. Vivono a Roma, io a Bologna, li vedo nel mio giorno libero e ci sentiamo spesso. Però è meglio se li chiamo io, che se chiamano loro è perché hanno sempre bisogno di qualcosa”.

Poi quando gli si chide di Marko, però, Sinisa ammette di essere stato un padre molto diverso con lui. Il loro primo incontro risale al 2004. “Sì, e mi dispiace. Marko è mio figlio, l’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io - rivela Mihajlovic - Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Se qualcuno mi delude, mi serve tempo”.

