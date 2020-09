Lui l'ha tradita, ma Sofia e Amedeo lasciano 'Temptation Island' insieme

Sofia e Amedeo lasciano Temptation Island insieme, nonostante il tradimento di lui di cui la donna ha avuto conferma solo dopo poco al reality. Sono la prima coppia ad abbandonare il programma e il popolo del web rimane sconvolto dalla decisione della donna, che lo perdona senza problemi, incurante delle parole del compagno, ancora fortemente dubbioso sui suoi sentimenti.

I fidanzati umbri insieme da undici anni lasciano Temptation Island insieme, mano nella mano. Sofia bacia Amedeo che ha una faccia con un’espressione quasi disgustata, non si comprende se sia per le corna fatte alla fidanzata, per cui si sente molto in colpa, o per le parole della ragazza, che pensa solo a voler stare con lui a qualsiasi costo (e prezzo).

Sofia tempo fa ha trovato una lettera d’amore che il fidanzato aveva scritto per un’altra donna. Amedeo, però, non ha subito confessato: ha mentito sostenendo di averla scritta per un suo amico. Il peso da portare è stato troppo grande: l’uomo ha deciso di svelare tutto a Temptation Island, ma non a lei, ai compagni di avventura al reality.

Sofia attende Amedeo al falò di confronto. "Ho deciso di chiedere il falò di confronto perché devi vedere qualche video”. Nel filmato il fidanzato confessa di averla tradita. ”Qualche episodio, nel senso che sì, ci sono stati episodi da parte mia”, dice agli altri.

Amedeo non può far altro che ammettere i suoi errori: "Lo sai che da un po' di tempo non andava tra noi…Non te l'ho mai voluto dire e mi dispiace tanto". Sofia ribatte: “Ti rendi conto che mi hai fatto passare 7 mesi di mer*a?!”. Il ragazzo quasi non parla. Alessia Marcuzzi gli chiede dei suoi sentimenti, lui esprime tutti i suoi dubbi: "Non so più se è amore o abitudine".

Sofia però non sente ragioni: “Io ti amo e ti chiedo di cominciare di nuovo insieme”. La conduttrice fa notare alla donna che l’amore di uno non basta in un rapporto. La ragazza se ne infischia. Va avanti dritta come un treno e Amedeo, quasi vittima della situazione e della sua indecisione, se ne va insieme a lei. Il pubblico rimane interdetto. Sul social i commenti negativi sulla coppia sono migliaia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2020.