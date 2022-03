Soleil Sorge conferma di essere sempre stata fidanzata durante il GF Vip: 'E' sempre esistito...'

Soleil Sorge non è mai stata innamorata di Alex Belli. L’influencer 27enne lo sottolinea a Verissimo e conferma di essere sempre stata fidanzata durante il GF Vip. “E’ sempre esistito, ho sempre cercato di mantenere un velo su tutto ma era impossibile non parlarne di questo amore. Eravamo stati insieme per poco tempo ma è stato così intenso da restare uniti per tutto il percorso”, confida in tv.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non svela l’identità del ragazzo a cui è legata, nonostante tutti dicano che il ‘lui’ in questione potrebbe essere Carlo Domingo, siciliano, imprenditore nel campo della moda e proprietario di un’agenzia di eventi, un uomo riservatissimo che non amerebbe stare sotto i riflettori. Seppur incalzata, la bionda dice: “Se si chiama Carlo? Così dicono… Penso di aver mostrato ogni lato di me e del mio privato e credo che almeno questa piccola cosa qui vorrei mantenerla nel mio privato e viverla nel rispetto delle sue volontà”.

Ora l’ha rivisto, uscita dopo quasi 6 mesi dal GF Vip, Soleil racconta: “Come mi ha accolta? Mi è dispiaciuto che siano state scritte tante cose non vere su di lui, ho cercato di tutelare il più possibile e ho trovato ingiusto che sia dovuto entrare in tutto questo”.

La Sorge sul rapporto con Alex nella Casa chiarisce: “Non sono innamorata di Alex. Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto. Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone. Mi ha ferito vedere Delia piangere e lui soffrire”.

L’attore 38enne le ha detto ‘ti amo’, Sole commenta: “In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”.

Ora è felice, ha solo parole buone per l’esperienza vissuta al reality. Quando le si domanda se si sia sentita usata da Belli, Sole precisa: “Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”.

Tutti si aspettano sia una dei giurati di La Pupa e il Secchione Show, che partirà martedì 15 marzo su Italia 1, la Sorge sorride: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/3/2022.