Sonia Bruganelli, appello social: 'Cerco stilisti per vestirmi al GF Vip'

Sonia Bruganelli affida al social il suo appello. “Cerco stilisti per vestirmi al GF Vip”. La moglie di Paolo Bonolis vuole lanciare nuovi nomi della moda e dà loro la possibilità di mettersi in mostra curando i suoi look alla sesta edizione del reality che la vedrà opinionista insieme ad Adriana Volpe. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta nella sua squadra, lei ora pensa agli outfit che porterà in tv, su Canale 5, a partire dalla prossima metà di settembre, quando lo show prenderà finalmente il via.

La produttrice televisiva 47enne condivide sul suo profilo una foto in cui indossa un completo camicia e bermuda color panna di Laura DAndrea, ai piedi le sue adorare decoltè Casadei, una gialla e l’altra rossa, in pandant con la poltrona Gucci sulla quale siede con le gambe accavallate. Accompagna l’immagine con il suo curioso appello.

“STO CERCANDO STILISTI EMERGENTI PER PORTARLI CON ME AL GF VIP - scrive Sonia Bruganelli - Avete voglia di provare a ‘vestirmi’???? Mandate il vostro tag Instagram e un book fotografico delle vostre creazioni su privato di Sdl.tv e potreste essere uno dei 4 NUOVI BRAND 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura!”.

Poi la bionda aggiunge: “Alfonso Signorini ti stupirò!”. Nel suo hashtag sottolinea: #largoaigiovanitalenti. E infine conclude: “Ah….il completo che indosso è di una giovane stilista. Calcolate che SE STA BENE A ME… sta bene a tutte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2021.