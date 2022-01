Sonia Bruganelli si lamenta del tempo a Dubai: 'Abbiamo fatto proprio bene a venire…’

Sonia Bruganelli si lamenta del tempo che ha trovato a Dubai. La 47enne, moglie di Paolo Bonolis e opinionista dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, ha scherzato sul social e ironicamente ringraziato che le ha portato sfortuna facendole trascorrere una vacanza tra vento e pioggia nonostante sperasse di assaporare un po’ di estate negli Emirati Arabi. Pubblicando su Instagram una serie di Stories in cui appare in una spiaggia deserta a causa del cattivo tempo, ha detto con ironia: “Comunque abbiamo fatto molto bene a venire a Dubai in questo periodo. Tanto tanto sole, mare calmo per farsi il bagno. L’unica cosa positiva è che la spiaggia non è proprio molto piena…”.

“Ora c’è una nuvola che copre il sole, nonostante il vento è da mezz’ora che sta lì. Il mare è molto molto mosso. Ecco ecco, esce un pochino di sole, quindi vi saluto che tanto tra un pochino pioverà sicuramente”, ha aggiunto. Infine rivolgendosi a chi magari gliel’ha “tirata” un po’ ha concluso: “Grazie sempre per l’amore con cui ci pensate”.

Durante l’ultima puntata del reality Sonia, che non è rientrata in Italia solo per prendere parte allo show, è stata sostituita da Laura Freddi, storica ex del marito. Presto però tornerà a sedere sulla poltrona degli studi di Cinecittà.

Scritto da: la Redazione il 5/1/2022.