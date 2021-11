Gregoraci, D'Urso, Emma e altre star della tv accorrono a salutare Lady Gaga a Milano: le foto

Elisabetta Gregoraci, Emma, Barbara D’Urso e moltissimi altri vip non bucano l’evento più glamour dell’anno: la premiere di “House of Gucci” a Milano fa il pieno di volti dello showbiz. Le star della tv accorono nonostante la pioggia ad applaudire Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani nell’attesissimo film di Ridley Scott, dal prossimo 16 dicembre al cinema.

Sabato sera il tappeto rosso del cinema The Space Odeon si illumina. Lo calca, oltre alla protagonista della pellicola, splendida in rosso firmato Versace, Elisabetta Gregoraci che indossa un tailleur con gonna pantalone firmato Gucci, omaggiando la Maison. Sorridente, in formissima, si prende i riflettori con grande semplicità.

Emma Marrone è trasgressiva con l'outfit sempre Gucci: sceglie con un look super rock, con chiodo e cappello a falda larga, modello Borsalino.

Barbara D’Urso stupisce con il suo soprabito in pelliccia ecologica giallo acceso, sotto mise total black. La conduttrice di Pomeriggio 5 è gioiosa più che mai e posa per i fotografi impazziti.

Sesualissima Bianca Guaccero col mini dress tutto piume e scollato firmato Amen. La conduttrice di Detto Fatto raccoglie in capelli in una coda alta ed è mozzafiato.

Innamoratini, sfilato sul red carpet anche Tommaso Zorzi e il fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani, ex Amici. Il vincitore del GF Vip 5 indossa un cappotto bianco e nero e mocassino con fondo carro armato sempre bicolor.

Ludovica Frasca è meravigliosa con lo smoking con pantaloni a zampa, rispettando uno stile ora attualissimo che richiama agli Anni 70.

Giulia De Lellis con la giacca over in pelle doppio petto e la Jackie 1961 rosa tra le mani, con le calze e e la maglia sotto in pizzo, è molto cool e come sempre fa tendenza.

Giulia Salemi in shorts in raso neri, casacca scintillante e decoltè ai piedi punta sulle gambe ‘a nudo’, senza collanti. Capelli lunghissimi, anche grazie alle extension, sciolti, per lei, tutti onde.

Ilary Blasi è un’anima rock con il suo look firmato Chanel e il cappello, posa accanto a Luca Tommassini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.