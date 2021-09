Stefania Orlando rivela che lavoro faceva prima della tv: 'Mi piaceva molto’

Stefania Orlando non ha sempre avuto come obiettivo il mondo dello spettacolo. La showgirl, oggi 54enne, è stata per tanti anni un volto della Rai. Sta per tornare sull’ammiraglia della tv di Stato come concorrente di ‘Tale e Quale Show’ dopo aver partecipato all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

Intervistata dal settimanale ‘Mio’ ha rivelato quale attività professionale svolgeva prima di cominciare ad apprire in tv. Ha spiegato: “Lavoravo come agente immobiliare e sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Fininvest. Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi”.

Stefania ha raccontato anche che quel lavoro le piaceva molto. Presto ha però capito che vivere di tv avrebbe potuto interessarla di più. “Ma sono fatalista: se sono qua è perché dovevo esserci. Siamo anche noi artefici del nostro destino, quindi se sono qui è anche perché l’ho voluto, pur non avendolo sognato”, ha aggiunto Stefania, sposata dal 2019 con il musicista Simone Gianlorenzi.

Scritto da: la Redazione il 6/9/2021.