Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono finalmente andati a nozze. La showgirl 52enne e il fidanzato 42enne hanno detto di sì ieri, 1 luglio, in spiaggia a La Rambla, un bellissimo stabilimento balneare a Maccarese, comune di Fiumicino, alle porte di Roma. E’ stato un matrimonio in bianco per tutti, sposi ed ospiti, come imponeva il dress code, assolutamente ‘white’.

Nozze romantiche ‘on the beach’, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, emozionati e felici, dopo ben 11 anni insieme, si sono uniti in matrimonio. Bellissima la bionda con il suo abito con corpetto in pizzo e gonna ampia.

Per Stefania capelli sciolti, coroncina con Swarovski e volto raggiante, con make up minimal. Smoking per lo sposo, sempre white. Cerimonia civile per la coppia, con Rita Dalla Chiesa a officiare il rito.

Tanti i vip invitati ai fiori d’arancio. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno voluto accanto a loro il giornalista Alessio Poeta, testimone di nozze, uno dei migliori amici dell’ex moglie di Andrea Roncato.

Presenti pure Luigi Lo Cascio, Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta, Adriana Volpe, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo, Matilde Brandi, Beppe Convertini, la giornalista Gabriella Sassone, Fabiola Sciabbarrasi, Fiordaliso e tantissimi altri.

Dopo la cerimonia in spiaggia e le foto al tramonto, fantastico sul mare, è stato dato il via al banchetto di nozze. In grandi tavoli gli amici di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno gustato pietanze di pesce squisite, brindato agli sposi e chiacchierato amabilmente.

Non potevano mancare i balli scatenati, come pure il momento torta, con il brindisi per gli sposi, che al colmo della gioia hanno ringraziato le persone care arrivate lì per essere partecipi di un momento indimenticabile della loro vita insieme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2019.