Sveva Alviti e Anthony Delon arrivano a Venezia per il Festival: foto

Sveva Alviti ed Anthony Delon sono arrivati a Venezia. La coppia è tra i primi volti noti a sbarcare in Laguna per l’edizione 2020 del Festival, il primo evento di questo tipo a tenersi dall’inizio della pandemia. I due hanno posato per i fotografi una volta scesi dal motoscafo. Mano nella mano, sono apparsi molto innamorati. Lei in un abito due pezzi a tema floreale e ballerine, lui in un completo blu molto casual e scarpe da ginnastica.

La 36enne, interprete vista in ‘Dalida’ (per il quale ha vinto anche il premio come Miglior Attrice Emergente ai César, in Francia), e il 55enne, figlio di uno dei divi più famosi della storia del cinema mondiale, ovvero Alain Delon, sono insieme da poco più di un anno. La loro relazione procede a gonfie vele. Lei durante il lockdown gli aveva dedicato tenere parole sui social, definendolo “l’amore della sua vita”.

Nonostante la differenza d’età i due intrepreti sembrano fare sul serio e chissà che presto non decidano di mettere su famiglia. Lei non ha ancora bambini, mentre lui è già padre di tre figli. Ha avuto Alyson Le Borges, che oggi ha 34 anni, ma anche Loup, 24 anni, e Liv, 19. Questi ultimi frutto dell’amore con l’ex moglie Sophie Clerico, sposata nel 2006.

Scritto da: la Redazione il 2/9/2020.