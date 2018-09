Tina Cipollari parla del fidanzato Vincenzo Ferrara: 'Sono innamorata'

Tina Cipollari, la super opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, parla del fidanzato Vincenzo Ferrara al settimanale Sono. La bionda ammette: “Sono innamorata”.

E’ la prima volta che rileva senza peli sulla lingua i sentimenti per il nuovo fidanzato Vincenzo Ferrara. Tina Cipollari al giornale dice: “Le cose vanno benissimo. Sono felice, sono innamorata. Procede tutto davvero a gonfie vele”. La 52enne, che vive a Roma con i tre figli avuti dall’ex marito Chicco Nalli, per l’imprenditore fa la pendolare tra la Capitale e Firenze, dove l’uomo vive e lavora.

Svela di essere innamorata. Tina Cipollari è contenta di aver accanto il fidanzato Vincenzo Ferrara. “Non tiene famiglia”, sottolinea. Il compagno non ha figli e non è stato sposato. “Ci vediamo soprattutto a Firenze. Sono una delle migliori clienti della sua osteria”, ammette subito dopo. Vincenzo è il proprietario di uno dei più rinomati ristoranti della città toscana.

Tina, innamorata, in questo momento della sua vita è serena, le danno però fastidio i continui gossip: “Ogni anno è così, niente di nuovo sotto il sole. Sempre le solite cose del pubblico…I chili di troppo? Non gli do importanza. Sono attacchi strumentali di chi è nemico di quel che rappresentano per il pubblico di Uomini e Donne o di fazioni del pubblico a favore di Gemma. Ma a me non importa niente né mi fa in nessun modo arrabbiare. Come non mi sono fatta toccare quando si dicevano certe stupidaggini… Che sarei stata incinta”.