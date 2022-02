Ufficiale: Belen Rodriguez nuova conduttrice de 'Le Iene’

E’ ufficiale e non più solo un rumour: Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de ‘Le Iene’. La showgirl argentina 37enne ha così sbaragliato la concorrenza di molte colleghe aggiudicandosi il timone dello show di Italia1 insieme a Teo Mammucari. A dare l’annuncio sono stati i canali social di Mediaset. Pubblicando un promo della prima puntata del programma, che andrà in onda già a partire dal prossimo mercoledì 9 febbraio, l’azienda ha scritto: “E’ ufficiale, Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene”.

Negli stessi istanti anche Belen ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram alcune immagini in cui appare mentre si prepara per alcune registrazioni e indossa il tradizionale completo nero con cravatta dei presentatori e inviati del format. Ha scritto: “La vostra Iena è pronta”. Poi ha anche pubblicato dei video mentre si allena per gli stacchetti della trasmissione insieme proprio a Mammucari.

Se nel privato la Rodriguez non sembra essere molto fortunata (si è da poco lasciata con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì), almeno nel lavoro le cose sembrano aver ingranato la marcia giusta. A quanto pare era da tempo che Belen desiderava approdare alla conduzione de ‘Le Iene’. Lo show in passato ha visto alternarsi al timone, tra le altre, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.

