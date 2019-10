Ursula Bennardo ha partorito: è nata Bianca. L’annuncio lo ha dato il compagno Sossio Aruta, papà della piccola. Pubblicando una foto della manina della bambina dentro la sua, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ore 08.38… E’ nata… La nostra principessa Bianca… Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”.

Ursula, 37 anni, e Sossio, 48, che si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e poi hanno partecipato in coppia anche alla prima edizione di ‘Temptation Island Vip’, da cui sono usciti separatamente (per poi riprendersi qualche mese dopo), durante la dolce attesa di lei avevano esternato pubblicamente tutta la loro gioia per l’arrivo di una nuova cicogna. “Finalmente arriverà la principessa che desideravo. Amore mio grazie per questa ennesima emozione ti amo Ursula”, aveva fatto sapere lui. “Mi sembra un sogno, una favola... avremo la bambina che tanto volevi amore... sono emozionata, mi tremano le gambe... penso che lei unirà tutti i nostri ometti e la nostra sarà una famiglia allargata bellissima. Nascerà BIANCA e sarà la nostra principessa”, aveva aggiunto Ursula.

Entrami sono già genitori di bambini nati da precedenti relazioni. La Bennardo ha tre figli maschi frutto di un matrimonio, mentre Aruta ne ha due, maschi anche questi. Un fiocco rosa ci voleva proprio: Bianca è quindi la prima, volutissima, femminuccia della loro grande famiglia allargata.

