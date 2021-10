Valentino Rossi rivela il nome che vorrebbe dare alla figlia in arrivo tra la fine febbraio e i primi marzo del 2022, ce n’è uno che è in pole position, il campione di Moto GP e Francesca Sofia Novello hanno già una preferenza.

Il Dottore 42enne confessa a Le Iene, intervistato da Stefano Corti, come gli piacerebbe chiamare la sua prima figlia in arrivo, ora nel grembo della modella 28enne a cui cui è legatissimo e che bacia davanti le telecamere tv. Il centauro parla del suo addio alle moto, anche se continuerà a fare il pilota, correrà con delle macchine GT, serie Endurance: “Però adesso dobbiamo capire che campionato fare”.

Quando gli si domanda se sia più emozionante vincere un mondiale o sapere di diventare papà, Rossi però non ha dubbi: “Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il mondiale è più adrenalinico”.

Arriva subito il quesito sul nome della piccola che nascerà. Valentino rivela: “Ce ne sono ancora due tre in ballottaggio!”. Corti desidera sapere se ce ne siano alcuni già scartati. “Valentina per me, Sofia per lei", confida Rossi, guardando la Novello accanto a lui. Poi svela come potrebbe chiamarsi la bambina: “Ci piaceva Vittoria…vediamo dai!”.

L’intervista de Le Iene si conclude con un audio registrato con la complicità di Guido Meda che simula una telecronaca in cui Valentino Rossi vince ‘idealmente’ il decimo mondiale. E’ un regalo della popolare trasmissione per omaggiare il nove volte campione del mondo. “Sono contento! Mi date una coppa? Anche il decimo mondiale è arrivato! - esclama divertito il pilota - La vittoria? Alla bimba che sta per nascere. Grazie, è stato bello!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2021.