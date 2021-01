Vanessa Incontrada testimonial Dolce e Gabbana per le taglie grandi

Vanessa Incontrada, bellissima ed eterea, è la nuova testimonial Dolce e Gabbana per le taglie grandi. L’attrice spagnola 42enne posa splendida indossando gli abiti del famosi stilisti che ora arrivano fino alla 54. La campagna pubblicitaria che la vede protagonista assoluta è ispirata ai dipinti di Rubens.

La moda abbraccia sempre più le donne la cui bellezza non si misura dalla taglia che si indossa, Vanessa Incontrada è la meravigliosa protagonista della nuova collezione Dolce & Gabbana ed è un’attraente e conturbante musa perfettamente a suo agio nei quadri colorati di Pieter Paul Rubens, che nelle sue tele mostrava una donna con le curve, vera, enigmatica, romantica.

I creatori del brand non hanno eliminato la taglia 36 dalla loro collezione, ma hanno ampliato la produzione fino alla 54 italiana. Lo fanno dal 2019 perché Domenico Dolce e Stefano Gabbana amano le donne indistintamente. "La bellezza non è una questione di taglia, è uno stato d'animo, un atteggiamento, quel qualcosa che rende ogni donna affascinante e unica”, spiegano.

Vanessa rende un tributo unico alla donna e alla forma femminile che non deve avere misure canoniche, ma universali. “Sinonimo di barocco, Pieter Paul Rubens è stato un maestro nel trasmettere morbidezza in ogni dettaglio. Ispirata ai suoi dipinti leggendari, questa scena con Vanessa Incontrada in un abito Dolce e Gabbana emana delicatezza e grazia”, sottolineano nel presentare la nuova campagna sul social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2021.