Vittorio Grigolo bloccato in Ucraina con la compagna: ecco come si chiamerà la figlia

Vittorio Grigolo è bloccato in Ucraina con la compagna. A causa del lockdown è in attesa di poter tornare in Italia. A Chi il famoso tenore parla della gravidanza di Stefania Seimur in dolce attesa di una bambina e svela anche come si chiamerà la figlia.

L'affascinante 43enne, ex direttore artistico di Amici 2019, è a Kiev, dove ha affittato una casa insieme alla sua futura moglie. “Quando ho scoperto che sarei diventato papà e ho sentito per la prima volta il movimento di mia figlia nella pancia, è stata una sensazione incredibile. Tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia”, racconta al settimanale.

Poi rivela come chiamerà la figlia: “La scelta del nome è un rebus. Prima pensavamo a Katalina, poi a Lilia e ora siamo orientati su Bianca”.

Stefania e Vittorio sentono la mancanza dell’Italia. La Seimur, 22 anni, si è trasferita nel bel Paese quando aveva 16 anni, ha partecipato come showgirl alla trasmissione di Piero Chiambretti “Grand Hotel Chiambretti”. A 17 anni ha avuto una figlia, la piccola Lucy, che ora ha 5 anni. Finita l’emergenza i due si sposeranno a Milano, dove hanno preso casa. Grigolo è già andato a nozze in passato con Roshi Kamdar, il matrimonio è finito 7 anni fa. La bella mora, invece, in passato ha avuto un flirt con Marco Borriello.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2020.