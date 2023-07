''Wanda Nara curerà a Milano la leucemia'': il conduttore argentino parla dei piani della 36enne, lei replica via social

“Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere”

Augusto Tartufoli, presentatore di A la Tarde su America Tv, svela i piani di Wanda e il marito Mauro Icardi riguardo al futuro. Il tutto dopo le indiscrezioni sulla presunta leucemia della Nara. “Hanno firmato con il Galatasaray in Turchia - dice - Mauro aveva una proposta dal calcio saudita, era di 100 milioni di dollari per un contratto di quattro anni a differenza dell’altro club, che offriva 27 milioni di dollari per tre anni”. Il calciatore avrebbe preferito stare a Istambul per compiacere la moglie, che desidera stare a poche ore da Milano. In questo modo lei potrebbe fare avanti e indietro dal capoluogo lombardo e così, curarsi. Ma Wanda non ha mai confermato la malattia finora.

Wanda sul social, riguardo al malore avuto, aveva detto: “Avevo deciso di svolgere alcuni esami di routine, come ogni volta che viaggio o come faccio una volta l’anno e alcuni valori sono risultati brutti, così ho preso la decisione di ricoverarmi per effettuare ulteriori controlli che sono invece andati bene. Sempre per scelta mia sono uscita dalla clinica per effettuare studi più approfonditi in un luogo specialistico, per cercare di avere più informazioni sui primi test. Come tutte le mamme, volevo nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce, soprattutto perché non avevo una diagnosi certa. Purtroppo, venerdì hanno ricevuto da un giornalista la certezza di una diagnosi che nemmeno io avevo”.

Ora la Nara interviene a gamba tesa sui gossip. A chi le chiede come si senta, risponde: “Sto molto bene”. C’è chi le domanda se si stia spostando per curarsi, controbatte: “Non mi curerò in nessun paese. Accompagno Mauro”. Punto. Vivrà a Istambul, questo lo conferma. E aggiunge: “Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere, senza sapere che parlano della vita di un altro”. Spiega di essere ancora in attesa di una diagnosi ufficiale. Stando alle sue parole è tutto falso. Vola via, col jet privato, con Maurito e le figlie: tornerà presto in Argentina per i numerosi impegni professionali già programmati.