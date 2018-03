Wilma Helena Facchinetti, moglie di Francesco Facchinetti, è una modella e fashion blogger molto apprezzata anche in Italia. La 35enne ha deciso di raccontare il suo passato e ciò che faceva prima di conoscere il suo attuale marito.

"Per sei anni ho lavorato in un ospedale dove ne ho viste di tutti colori ed ho capito tante cose. Ho vissuto in mezzo alla sofferenza vera, al dolore fisico. Ho visto persone che facevano la fila per farsi curare e che morivano prima di entrare in ospedale", ha rivelato Wilma in un'intervista al settimanale Oggi. Lady Facchinetti -come si fa chiamare sui social network- ha vissuto esperienze traumatiche che l'hanno spinta a cambiare radicalmente la sua vita e hanno influito sul suo modo di essere: "Mi sono morti tra le braccia nove bambini. Queste sono esperienze che ti restano addosso per sempre e ti rendono diversa". Inizialmente, infatti, Wilma pensava di poter seguire le orme del padre, che è un uomo di scienza, ma poi ha deciso che la sua strada sarebbe stata diversa.

Al di là del suo passato in Brasile, la Facchinetti ha anche parlato di come si è innamorata dell'uomo che nel 2014 è diventato suo marito: "Sono rimasta subito affascinata da Francesco. Era così tutto colorato, tutto tatuato. Mi ha fatto tanto ridere". "Lui è solido, ha dei valori profondi, è stato davvero una scoperta incredibile", ha concluso Wilma riferendosi a Francesco Facchinetti con il quale ha dato alla luce due bambini: Leone e Lavinia, che ora hanno quattro e due anni.