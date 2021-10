Adele ammette: 'Imbarazzata dalla fine del mio matrimonio’. Ecco perché

Adele ha ammesso di provare imbarazzo per la fine del suo matrimonio. Il motivo? Le nozze sono durate appena qualche mese. Il “sì” è infatti arrivato solo nel 2018, anche se molti pensavano che la cerimonia si fosse svolta qualche anno prima perché la 33enne si riferiva già da tempo in pubblico a Simon Konecki, che è anche il padre del suo unico figlio (Angelo, 8 anni), come a suo “marito”. “La cronologia che la stampa ha fatto del mio matrimonio è in realtà completamente sbagliata. Ci siamo sposati quando io avevo 30 anni… E poi me ne sono andata… L’ho sempre chiamato mio marito perché abbiamo un figlio insieme. La stampa non sa nulla! Non sa il nome di mio figlio, la sua data di nascita. Ho tenuto tutto privato e preferisco così”, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a ‘Vogue’.

Quando le è stato chiesto esattamente quando sia finito il matrimonio, la diva della musica ha risposto: “Non entrerò nei dettagli, sono imbarazzata. Sì, la cosa è molto imbarazzante perché non è stato molto dopo… Quando ho compiuto 30 anni tutta la mia vita è andata a rotoli e non avevo avuto sentore della cosa”. Quindi, facendo due conti, le nozze sono durate solo pochi mesi. Il divorzio è stato chiesto nel 2019, ma l’addio era già avvenuto da tempo. “Abbiamo tenuto la cosa privata per molto tempo perché c’era di mezzo un bambino”, ha aggiunto.

Ad ogni modo i due oggi hanno un rapporto equilibrato e Adele ha colto l’occasione per lodare Simon: “Ho scelto la persona perfetta con cui avere un figlio”.

Scritto da: la Redazione il 8/10/2021.