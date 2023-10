Adriano Pappalardo rivela in che rapporti è con l'ex nuora e madre di suo nipote, Selvaggia Lucarelli

Il cantante, attore e personaggio tv 78enne è il papà di Laerte, 47 anni, ex marito della 49enne

Adriano Pappalardo si racconta sulle pagine de Il Messaggero. Nella lunga intervista al quotidiano romano il cantante, attore e personaggio tv 78enne rivela in che rapporti è con l'ex nuora e madre di suo nipote, Selvaggia Lucarelli. Il figlio Laerte è l’ex marito della 49enne, sposata nel 2004 e da cui si è separato nel 2007. Da Selvaggia il 47enne ha avuto Leon, che lo scorso 15 gennaio ha compiuto 18 anni.

Adriano se la passa “benissimo”, parole sue. “Sono soddisfatto e sereno: faccio i miei concerti e non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no’. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua”, sottolinea.

Pappalardo è orgoglioso di aver lavorato con quella che definisce “la più brava di tutte”, Simona Ventura. Quando gli si fa notare che la conduttrice è nel cast di Ballando con le Stelle, ribatte: “Io non accetterei mai”. E non certo perché c’è la Lucarelli in giuria: “No. Perché non mi piace essere giudicato, anche se già so di non saper ballare. Solo se mi offrissero 400 mila euro, andrei e mi lancerei anche in un tango argentino. Altrimenti non se ne parla. Per l’Isola dei famosi guadagnai solo 30mila euro”.

E proprio su Selvaggia, confida in che rapporti è con lei. “Normalissimi - dice Pappalardo- Quando la vedo in tv la seguo. E’ brava. La stimo. E’ una donna che ha fatto quello che fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così. E’ tutto a posto”.