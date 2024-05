''Quando ci siamo conosciuti ero fidanzata con un altro'': Elena Santarelli racconta il rocambolesco inizio dell'amore col marito Corradi

La 42enne a La Volta Buona, ospite della sua cara amica Caterina Balivo

Elena Santarelli si siede nel salotto di Rai1, ospite della sua cara amica Caterina Balivo. In diretta tv a La Volta Buona racconta il rocambolesco inizio dell’amore con Bernardo Corradi. I due, genitori di Giacomo, quasi 15 anni, e Greta, 8, il prossimo 2 giugno festeggeranno 10 anni di matrimonio.

“Ci siamo conosciuti in un famoso locale, il Tocqueville, a Milano. In quel momento ero fidanzata con un altro ragazzo. Bernardo ha chiesto subito informazioni su di me a Federica Ridolfi e Giannichedda, dato che giocava nella Lazio con Giuliano. Federica gli fa sapere, però, che non c’era trippa per gatti perché ero fidanzata. ‘Prima o poi si lascerà, porta pazienza’, gli ha sottolineato. Lui non si è arreso, un tampinamento elegante il suo, chiedeva sempre di me…”, racconta Elena.

La Balivo le fa notare che il 48enne, famoso calciatore, però, non se ne stava con le mani in mano in fatto di donne. La Santarelli concorda e ironica aggiunge: “Lui era tipo l’Ape Maya, di fiore in fiore, ma era un furbone, non trovi notizie, del resto a quel tempo non c’erano i social…”.

Elena prosegue: “Poi io mi sono lasciata e ho deciso di scrivere a Bernardo, ho chiesto il numero a mio zio Ubaldo Righetti, fratello di mamma, che ha vinto lo scudetto nel 1982 con la Roma e sta nel mondo del calcio. Non volevo confessare il vero motivo della richiesta del numero e non desiderano neppure chiederlo a Federica Ridolfi. Così gli ho detto: ‘Zio c’è una mia amica che sta facendo una laurea sul calcio italiano e vorrebbe intervistare Bernardo Corradi’. Lui ci ha creduto, mi ha trovato il numero e mandato”. Nel frattempo Corradi non giocava più nella Lazio, ma nel Manchester City.

“Io gli scrivo: ‘Ciao Bernardo, sono Elena’. E lui: ‘Elena chi…?’ - rivela la Santarelli - A quel punto gli ho risposto: “Elena Sofia Ricci, Elena Santarelli…decidi tu’. ‘Forse Elena Santarelli…’, replica lui. Da lì non ci siamo più lasciati. Lui è un santo con me”.