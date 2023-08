''La vanità alla mia età ha qualcosa di poetico'': Alba Parietti posta foto provocanti in bikini da Formentera

La 62enne mette in mostra il lato B sul social e sfida anche agli hater

Alba Parietti posta foto provocanti in bikini da Formentera. Non ha alcun problema a mettere in mostra le sue grazie senza filtri: si lascia immortalare il lato B e lo fa vedere ai follower. “La vanità alla mia età è qualcosa di poetico”, scrive nel post che accompagna le immagini. La showgirl 62enne sfida senza paura gli hater. “Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato”, sottolinea.

Longilinea, fisico senza tempo, gambe lunghissime e sedere da far invidia alle ventenni. Alba è in grande forma. "La vanità non è stupidità - scrive a corredo degli scatti - Alla mia età la vanità ha qualcosa di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. E’ un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza. lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato”.

“E io Amo…Fabio Adami”, aggiunge Alba. Rivolgendosi al compagno, gli chiede di scusarla: “Mi perdoni, vero, di essere rimasta bambina …”. Ringrazia che le ha fatto le foto: “Pic by Vittoria Luciani. Grazie per aver giocato con me con queste bellissime foto”.

Sono moltissime le donne che le fanno i complimenti e inneggiano a quel pizzico di vanità che ti fa sentire bene. Ma i maligni, come al solito, non mancano. Un hater le precisa: “Devi fare molti squat e poi forse fare foto del genere”. La Parietti, sicura di sè, ribatte: “Puoi fare tutti gli squat che vuoi: non sarai mai me”. Un altro la punzecchia: “Ma ci fai o ci sei. Ti piace istigare la gente”. Alba non ha alcun problema ad ammetterlo: “Ma certo che mi piace istigare la gente”.

Tra chi applaude, che chi le fa sapere: “Alla faccia di chi ti giudica solo perché mostri cu*i e tette alla tua età: trovo che dal tuo post emerga invece tutta la tua intelligenza. Concordo: è una colpa essere vanitosi è piacersi? Con un fisico così alla tua età???”.