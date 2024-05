Mara Venier presenta ai suoi follower la nuova fidanzata del genero Gerò Carraro, ex di Simona Ventura: guarda

Il 58enne, figlio di Nicola, marito 82enne della conduttrice, insieme a Laura Moretti

I tre sono all’evento milanese di Gio Moretti, luxury concept store di proprietà dell’ex amica di SuperSimo

Mara Venier sorride. E’ all’evento milanese di Gio Moretti, luxury concept store in via della Spiga. Accanto ha il genero, Gerò Carraro, ex di Simona Ventura. Presenta ai suoi follower la nuova fidanzata del 58enne, figlio di Nicola, marito 82enne della conduttrice 73enne. La donna arriva e si fa vedere conturbante e sensuale: come dice lei stessa, indossa un abito di David Koma London che le fascia il fisico tutto curve.

La ‘zia’ saluta i fan in una diretta e lascia che sia anche Gerò a mandare i suoi saluti. “Ci troviamo da Gio Moretti che sarebbe la mia fidanzata…”, dice lui. “Fidanzata, vieni qui!”, allora la esorta Mara, così presenta la donna, che svela pure lo stilista del suo outfit.

Carraro è legato alla Moretti dal 2018: la rottura con la Ventura arrivò proprio in quell’anno, a novembre, dopo solo un mese si iniziò a parlare della possibile liaison di Gerò con Laura. SuperSimo, dopo aver ritrovato l’amore con Giovanni Terzi, a Oggi confessò: “Gerò Carraro mi tradiva. Non sono una ragazzina. Non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto”.