Alena Seredova compie 46 anni, marito e figli le organizzano una festa a sorpresa intima in casa a Torino: le immagini

Alena Seredova festeggia il compleanno in famiglia, circondata da fiori e tanto affetto. La showgirl il 21 marzo compie 46 anni e sui social riceve tantissimi auguri. Il soggiorno della sua casa a Torino è pieno di omaggi floreali, ma il regalo più grande arriva la sera.

Ad organizzare tutto è il marito, Alessandro Nasi. Per Alena è il momento di essere bendata e la sorpresa va in scena: la casa è piena di palloncini e i suoi figli le hanno scritto dei biglietti bellissimi con le foto e tanto amore. La piccola di casa Vivienne Charlotte tiene la mamma per mano, mentre David Lee, il secondo figlio avuto dall'ex marito Gigi Buffon, è pronto ad aiutare Alessandro con la torta. Manca solo Louis Thomas, il primogenito che si è trasferito a Pisa per giocare a calcio. Ad accorciare le distanze ci pensa una videochiamata di auguri che riempie il cuore di mamma Alena. La showgirl ceca è in t-shirt e pantaloni, poco trucco e tanti sorrisi.

La torta è un trionfo di panna e la Seredova è pronta a soffiare le candeline. Per lei la famiglia è davvero tutto, la 46enne ancora non si è abituata all’assenza del suo primogenito che, dopo aver avuto il suo primo contratto da calciatore negli allievi regionali Under 16, si è trasferito a quasi 327 chilometri da Torino. ‘’Mi manca e faccio fatica a dormire, è tosta”, aveva confessato Alena tempo fa, rispondendo sul social a una domanda di un follower che voleva sapere come avesse affrontato la partenza di Louis.