Alena Seredova come tutti sta evitando di uscire durante questo periodo difficile. A Torino le infezioni da Coronavirus sono ancora tantissime, ma lei deve andare a fare i controlli medici in vista della nascita della sua prima figlia femmina. Così è andata dal dottore, ma ovviamente ha preso tutte le precauzioni possibili, indossando anche la mascherina ormai obbligatoria quasi ovunque. La 42enne ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare mentre attraversa le strisce per raggiungere lo studio medico. Accanto all’immagine ha scritto: “Esco solo per vedere te. Dal medico per il controllo”.

Ormai manca davvero poco. Sia lei che il compagno Alessandro Nasi non stanno più nella pelle: non vedono l’ora di vedere la loro piccolina. Recentemente Alena ha anche spiegato di pensare che gli altri due suoi figli, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti con l’ex marito Gigi Buffon, non abbiano ancora capito bene di stare per accogliere una sorellina. “Non si rendono molto conto di quel che accadrà. A loro sembra solo che la mamma abbia ingoiato qualcosa di enorme, la sorella non è ancora una presenza, e credo che lo sarà solo quando la vedranno...”, ha fatto sapere al settimanale ‘Chi’.

Scritto da: la Redazione il 20/4/2020.