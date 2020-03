Alena Seredova incinta: 'Mancano ancora due mesi al parto, devo stare serena perché...'

Alena Seredova incinta si fa un selfie da cui sbuca il suo pancione, sempre più prominente. La bella 42enne è in dolce attesa di una bambina, il suo primo bebè con il compagno Alessandro Nasi: mancano due mesi al parto. La showgirl e modella ha tanti timori legati al presente. L’emergenza Coronavirus fa paura, ma mantiene la calma, lo rivela ai follower.

L’ex moglie di Gigi Buffon, già mamma di due maschi, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, quando una fan sul suo profilo Instagram, nel commentare la foto che la ritrae con il volto radioso, le domanda quanto manchi al parto, risponde: “Eh, ancora tanto…due mesi…’.

Sono moltissimi quelli che le fanno i complimenti per il suo aspetto raggiante e controllato nonostante il momento drammatico. Rosita le scrive: “Buongiorno splendore! In un momento così umanamente triste, il tuo sorriso colma i cuori di serenità”. Alena Seredova è contenta dell’osservazione e spiega: “Devo essere serena… Troppa responsabilità per la nuova vita”. Poi fa sapere ancora: “Ho tanta fiducia che tutto passerà”.

Alena guarda al futuro con grande ottimismo, quello di una madre che sta per dare alla luce un altro figlio e che vuole per la sua famiglia e per il mondo intero che la vita torni a essere felicemente normale e la distanza sociale si azzeri.

