''Sei totalmente un'altra persona'': Drusilla Gucci vede per la prima volta il fidanzato Francesco Chiofalo dopo il cambio colore occhi, la reazione

Drusilla Gucci vede per la prima volta il fidanzato Francesco Chiofalo dopo il cambio colore occhi. La reazione della 30enne lascia di stucco. L’ereditiera ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha alcun dubbio: “Sei totalmente un’altra persona”.

Lenticchio, 34enne romano, ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione, personal trainer, si è sottoposto alla delicata operazione il 23 aprile scorso. “Oggi mi sottopongo all’intervento di cambio di colore agli occhi. Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso al mondo… Dicono che ci sono dei rischi altissimi… Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato”, aveva scritto in un post. La “cheratopigmentazione” comporta in alcuni casi anche il rischio di insorgenza, come effetto indesiderato e secondario, del glaucoma pigmentario, una patologia che potrebbe portare alla cecità. Ma lui ha deciso di assecondare il suo sogno.

A distanza di tempo, finalmente Francesco si fa vedere dalla fidanzata. “Allora, amore, come sto?”, le domanda. Drusilla replica: “Bene stai bene, non dico che stai male, anzi. Però non sei più te”. “Cioè?”, gli chiede preoccupato Chiofalo. Lei rincara la dose: “Cioè sei totalmente un’altra persona, hai un altro sguardo… Te ti vedi bene?”. Lui non fa sentire la sua risposta né si mostra ai follower, aumentando l’attesa di chi vuole vedere il risultato finale dell’operazione.