''Nell'arco di una settimana convivevamo già'': Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, e il futuro marito con 15 anni in più in tv insieme

Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, e il futuro marito con 15 anni più di lei, Fabio Basile, si accomodano in coppia nello studio di Verissimo. In tv insieme i due raccontano il loro amore.

“Non è stato subito un colpo di fulmine. La prima volta che siamo visti? Non ero solita uscire in quel periodo, ma quella sera decisi di farlo nonostante avessi la sveglia alle 5. L'ho incontrato in un bar, lui sostiene di avermi invitata a sedermi con lui, ma io non ricordo. Tre giorni dopo si è fatto avanti in maniera esplicita. Mi ha invitato a cena e inizialmente gli ho tirato il palo. Lui però si è ricordato a memoria il numero di telefono e il giorno dopo mi ha scritto. Nell'arco di una settimana convivevamo già”, rivela L’opinionista social dell’ultimo GF.

"Ognuno di noi ha molto spazio e questa libertà individuale ci porta ad essere molto più vicini - dice Fabio -. Mi sono serviti 7 secondi per capire che era quella giusta per me. Il nostro primo incontro? Io ho premuto l'acceleratore al massimo. Lei mi ha presentato al papà il giorno dopo che ci siamo fidanzati. Me lo ha presentato subito. Io uscivo dalla palestra, avevo una canottiera ed ero pieno di tatuaggi, non ero presentabile. Ma, insomma, è andata bene. Rebecca mi ha salvato”.

I due presto si sposeranno. Avevano organizzato tutto, ma poi la pandemia li ha bloccati. Ora è stato l’acquisto di un immobile tutto loro a rallentarli. “Nel frattempo abbiamo deciso di trasferirci e comprare casa insieme, quindi abbiamo molte cose ancora da fare. Sarà organizzato in pochissimo, spero in una cosa molto wild”, svela la Staffelli.

Rebecca aggiunge: “Mia mamma è emozionata per il matrimonio dic: ‘mi devo mettere a dieta per le nozze. Non abbiamo ancora una data di matrimonio perché oggi siamo in una situazione dove dopo la proposta abbiamo detto: iin tre mesi organizziamo tutti e sposiamoci’. Però adesso abbiamo comprato casa insieme e ora c'è tanto lavoro da fare. Faremo il rito civile nel casale di Fabio all'aria aperta. Sono molto credente però credo di essere in contatto con Dio quando sono immersa nella natura. Voglio che sia una cosa molto wild e semplice. I tavoli li voglio fare sul prato. Mia cognata sarà la mia testimone insieme a mio fratello”.