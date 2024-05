Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron coppia super fashion al MET Gala di New York: foto

l cantante e l’attrice e cantante arrivano mano nella mano e si scambiano sguardi complici

La 28enne è splendida con l’abito con fiori e trasparenze, lui super rock in total black

Mentre le voci di una sua separazione dalla band con cui è diventato famosissimo, per una carriera da solita, si rincorrono, Damiano David dei Maneskin è mondanissimo nella Grande Mela. Il frontman del gruppo italiano e la fidanzata Dove Cameron sono una coppia super fashion al MET Gala 2024 a New York. Il cantante e l’attrice e cantante arrivano mano nella mano e si scambiano sguardi complici. La 28enne è splendida con l’abito con fiori e trasparenze, il 25enne rispetta il suo spirito rock in total black.

Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron coppia super fashion al MET Gala di New York

C’è chi giura che sia proprio il legame con Dove a mettere a rischio la sua carriera professionale con i Maneskin. Damiano lo scorso dicembre su una eventuale carriera da solita aveva detto: ”Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttivo, un'occasione per fare crescere me e la mia band. Dovrò, però, tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. E’ lì che mi sono sviluppato come artista. E soprattutto, sono tre persone che mi hanno sempre supportato. A pensarci mi spaventa, perché sarò solo e tutto dipenderà da me”. E aveva aggiunto: "Nell’arte bisogna sempre provare cose nuove, non bisogna rimanere nella propria comfort zone”.

I rumors si rincorrono. Damiano al momento si gode il red carpet con la Cameron. I due rispettano perfettamente il dress code della serata: fiori e decadenza per The Garden of Time, ispirato all'omonimo romanzo breve di JG Ballard, al centro della nuova mostra del MET, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

La relazione tra David e Dove è venuta allo scoperto lo scorso autunno: la coppia fu avvistata mentre lasciava insieme l’Espaco Unimed di San Paolo, dopo un concerto dei Maneskin. Una fan li fotografò mentre si scambiavano un bacio in discoteca: era metà ottobre. Poi gli avvistamenti sono continuati, a New York e in Australia. La love story è stata ufficializzata ai Grammy e ora eccoli ‘vicini, vicini’ al MET Gala, più innamorati che mai.