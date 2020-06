Alena Seredova nonostante tutto sta vivendo un’estate da sogno. La modella è diventata mamma a 42 anni di una splendida bambina, Vivienne Charlotte, e da qualche giorno si è trasferita al mare per trascorrere almeno una parte dell’estate in pieno relax sulla spiaggia. Ai bambini fa benissimo. Così insieme alla piccola Vivienne, al compagno Alessandro Nasi e ai figli Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, è approdata a Forte dei Marmi, una delle località balneari più famose ed esclusive d’Italia, in Toscana.

La mora di origini ceche, che ha dato alla luce la piccola lo scorso 19 maggio, poco più di un mese fa, ha condiviso sul social una serie di scatti che la ritraggono proprio insieme alla bimba. In una foto appare seduta sotto l’ombrellone, mentre tiene stretta Vivienne e guarda l’orizzonte. Accanto all’immagine ha scritto: “La prima volta in spiaggia”. Poi un’altra immagine in cui invece appare a figura intera, anche qui c’è il suo tenero fagottino (non ci si separa davvero mai). Il suo fisico appare già in forma strepitosa nonostante siano passate circa sei settimane dal lieto evento.

Recentemente la Seredova ha confessato che quando ha saputo di essere incinta ha avuto un periodo un po’ complicato e si è posta molte domande. Si è chiesta se superati gli “anta” sarebbe riuscita a portare avanti la gravidanza senza difficoltà. “Avevo una paura tremenda di non star bene, perché quando superi i 40 e ti appresti ad affrontare una gravidanza, ti poni un sacco di domande", ha spiegato. "Invece oserei dire che è stata da manuale", ha poi aggiunto.

Scritto da: il 29/6/2020.