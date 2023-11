Alena Seredova parla del ruolo di Ilaria D'Amico nella sua vita familiare: ''Anche lei può essere un supporto in più''

La ceca 45enne grazie alla terzogenita e al marito Alessandro Nasi ha un nuovo equilibrio

Alena Seredova sorride alla vita che ha saputo donarle un’altra occasione importante, dopo il crack devastante con Gigi Buffon. Grazie al marito Alessandro Nasi e alla terzogenita Vivienne Charlotte la ceca 45enne ha un nuovo equilibrio. Il manager 49enne, da cui ha avuto la piccola il 20 maggio 2020, ha saputo conquistarla totalmente e creare anche un rapporto vero con i due figli che lei ha avuto dall’ex, Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, venuto al mondo nel 2009. A Gente la showgirl e attrice parla del ruolo di Ilaria D’Amico, compagna di Gigi, nella sua vita familiare. “Anche lei può essere un supporto in più”, sottolinea.

Alena anche nel suo momento più buio, quando aveva scoperto che Buffon la tradiva con la giornalista sportiva, non ha mai detto una parola fuori posto. “Io sono tanto istintiva nelle cavolate, quanto riflessiva nelle cose importanti. - spiega - Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.

La Seredova dimostra molta saggezza e forza d’animo. Lei chiarisce: “E’ giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa”.

La giornalista e conduttrice 50enne fa coppia con Buffon, ex della 45enne, dal 2014: i due sono genitori di Leopoldo Mattia, 7 anni

Alena parla poi di Nasi, sposato a giugno scorso: “Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda. Lui è molto timido, razionale, il mio essere estroversa, chiacchierona, gli ha dato allegria. E poi lo faccio ballare, cosa che adoro. Mi ha infuso serenità e calma, mi ha insegnato a contare fino a cinque prima di accendermi. Mi basta che lui mi prenda per mano per capire che devo tenere a bada l’impulsività”.

Sulla sua bellezza, la Seredova dice: “Sono sempre molto critica con me stessa, ma accetto il tempo che passa con naturalezza e sono in armonia con il mio corpo, anche se confesso che vorrei avere la testa di oggi e il fisico dei 20 anni. Mio marito mi dice che sono bellissima anche quando mi lamento di avere qualche chiletto in più. Non mi sono mai considerata sensuale, lo sguardo allusivo mi fa sentire ridicola: mi vedo più sexy quando sorrido".