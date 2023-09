La 45enne torna sulla sua sofferenza, poi in tv parla del rapporto con l’ex

Ora è felice con Alessandro Nasi, che ha sposato: “Stiamo bene insieme”

Alena Seredova si siede ancora una volta nel salotto di Verissimo. Parla delle nozze con Alessandro Nasi, celebrate lo scorso 17 giugno a Noto, in Sicilia. Affronta l’argomento spinoso dell’ex e tira una stoccata colossale a Gigi Buffon. “Posso dirgli solo grazie. Mi ha lasciato e mi ha preso una persona che mi rende felice”, sottolinea. Il manager 49enne da cui ha avuto la terzogenita Vivienne Charlotte, 3 anni, la fa stare bene, in armonia e con tanta gioia nel cuore.

Alena Seredova tira una stoccata colossale a Gigi Buffon: ''Posso solo dirgli grazie, mi ha lasciato lui e mi ha preso una persona che mi rende felice''

Alena sulle pagine di Harper's Bazar, edizione ceca, che l’ha incorona tra le icone del 2023, si era lasciata andare e a proposito del tradimento di Buffon, da cui ha avuto Louis Thiomas, 15 anni, e David Lee, 13, con Ilaria D’Amico, aveva confessato: “Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli”. In tv ammette: “Da anni c'è un rapporto di dialogo tra noi. All'inizio mi ero chiusa, era più la delusione, ci ero rimasta male. Oggi sono in una situazione in cui posso solo dirgli grazie: mi ha lasciato lui e mi ha preso una persona che mi rende felice. Sono contenta che le cose siano andate così e credo che tutte e due le parti siano meglio oggi”.

La Seredova è stata insieme all’ex portiere della Juve 45enne dal 2005 al 2014: i due si sono sposati nel 2011. Non è stato facile, la showgirl e attrice, con grande dignità, è andata avanti. Adesso si gode il legame con Nasi. "Avevo un'idea chiara e poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta. Ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme”, racconta.

La 45enne in tv parla del marito Alessandro Nasi e dell'ex

Alena aggiunge: “Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana. Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate”.

Per il matrimonio lei e Alessandro hanno scelto fedi sottili dalla forma irregolare, la Seredova spiega il perché: “Ho trovato un simbolo in questo, perché la mia vita non è sempre andata bene. Ci sono sempre alti e bassi e questa forma imperfetta rappresenta proprio la vita. Arriva dalla Repubblica Ceca, mi è piaciuto tanto che l'ho scelto”. I fiori d’arancio sono stati la loro “ciliegina sulla torta”. Nasi è per lei il “compagno di viaggio ideale”.