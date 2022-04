Alessandra Celentano spiega perché è single da tanti anni: 'Non mi accontento’

Alessandra Celentano, professoressa di Amici da ben 19 anni, è esigente non solo al talent show con gli allievi, ma anche nella vita privata. A Chi la cugina del Molleggiato spiega perché è single da tanti anni: “Non mi accontento”.

“In generale sono una persona che sta bene da sola, conosco tante donne che stanno con i mariti perché hanno paura di restare sole, ma io ‘jamais’. Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma certo io non mi accontento”, chiarisce Alessandra.

Non pensa all’anima gemella, ma a far crescere i ragazzi. E’ a posto con la coscienza, anche quando è dura nel mostrare i limiti degli allievi. “Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male. E’ molto più facile fare i complimenti ai ragazzi”, sottolinea la Celentano.

La prof. poi aggiunge: “Di Madonna ce n’è una e una soltanto. Comunque, per carità, le eccezioni ci sono, io sono la prima a dire che con tanto lavoro puoi raggiungere obiettivi pazzeschi, ma se non sei predisposto… Dipende di che livello parliamo, io non mi relazioni a livelli amatoriali, non posso dire al mio allievo: ‘Potrai arrivare a 4, ma che bello’, no, io gli dico: ‘Tu devi arrivare a essere dieci e lode’”.

Un pensiero anche per Maria De Filippi: “Quando lavori con Maria un po' sei fregata; quando trovi l'intelligenza non riesci proprio più a mollarla. Alla fine vado proprio a lavorare volentieri, che credo sia la più grande fortuna che uno possa avere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2022.